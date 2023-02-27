Онколог рассказал, как предотвратить рак кожи

Рак кожи — самый распространенный вид онкологии в России. Врач-онколог Петр Собченко ответил на вопрос о том, можно ли снизить риск развития заболевания.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что с каждым годом солнце становится все более агрессивным, а количество людей, которые сталкиваются с раком кожи, растет постоянно.

Не стоит думать, что заболевание грозит только белокожим, обладатели темного пигмента тоже находятся в зоне риска.

По словам врача, в солнечный день нужно не забывать о защите глаз, темные очки в солнечный день — обязательный аксессуар.

Эксперт также добавил, что дети нуждаются в защите от солнца так же, как и взрослые. Кроме того, защита нужна не только в летний период, но и зимой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Онколог Джамиля Магомедова сообщила, что к числу основных факторов риска развития рака относится наследственность человека. По наследству могут передаваться рак яичников, молочной железы, толстой кишки, а также рак желудка, передает Nation news.