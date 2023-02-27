Когда белый налет на языке может быть симптомом рака

Устойчивый белый налет на языке, который называется лейкоплакия, может быть признаком онкологического заболевания, пишет британский таблоид The Sun.

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Лейкоплакия — поражение слизистой оболочки, которое проявляется очаговым ороговением некоторых клеток.

— Болезнь вызывает хроническое воздействие раздражающего фактора, такого, например, как курение, — объяснила врач Рэйчел Уорд.

Лейкоплакия относится к предраковым болезням: доброкачественные клетки могут переродиться в злокачественные. По словам доктора, пораженные участки нужно обязательно показать врачу и пройти обследование.

Доктор Найджел Картер назвал среди причин, влияющих на вероятность развития рака полости рта, курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека (ВПЧ).

— Заболевание оказывает разрушительное воздействие на жизнь человека: меняется его речь и внешность, появляются проблемы с приемом пищи и питьем, — добавил он.

Людям в группе риска стоит проверять не только язык, но и губы, десны, внутреннюю поверхность щек, а также небо. На ранних стадиях признаки рака полости рта могут быть незаметными и безболезненными.