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2 часа назад

Когда белый налет на языке может быть симптомом рака

Вечерняя Москва

Устойчивый белый налет на языке, который называется лейкоплакия, может быть признаком онкологического заболевания, пишет британский таблоид The Sun.

Когда белый налет на языке может быть симптомом рака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Лейкоплакия — поражение слизистой оболочки, которое проявляется очаговым ороговением некоторых клеток.

— Болезнь вызывает хроническое воздействие раздражающего фактора, такого, например, как курение, — объяснила врач Рэйчел Уорд.

Лейкоплакия относится к предраковым болезням: доброкачественные клетки могут переродиться в злокачественные. По словам доктора, пораженные участки нужно обязательно показать врачу и пройти обследование.

Доктор Найджел Картер назвал среди причин, влияющих на вероятность развития рака полости рта, курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека (ВПЧ).

— Заболевание оказывает разрушительное воздействие на жизнь человека: меняется его речь и внешность, появляются проблемы с приемом пищи и питьем, — добавил он.

Людям в группе риска стоит проверять не только язык, но и губы, десны, внутреннюю поверхность щек, а также небо. На ранних стадиях признаки рака полости рта могут быть незаметными и безболезненными.

Другими потенциальными симптомами рака полости рта являются незаживающие язвы во рту, белые или красные пятна, необычные комочки или припухлости во рту, на голове или шее, аномальная охриплость в голосе.

Болезни и лекарства,
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