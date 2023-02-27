5 признаков туберкулеза

Туберкулез — это воздушно-каепльная инфекция, которая вызывается бактериями туберкулеза. Часто можно услышать про кашель, «как у туберкулезника».

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Стоит сказать, что это не единственный признак, который появляется у болеющего человека.

Рассказываем, на что обращать внимание, чтобы определить у себя недуг.

Следите за температурой вашего тела по вечерам. Она может повышаться в это время суток.

У болеющего туберкулезом человека может быть повышенная потливость, а еще усталось в течение всего дня и быстрая утомляемость.

Те, кто заразились туберкулезом меньше едят и резко теряют вес. Это один из заметных признаков.

Если кашель у вас не проходит больше двух-трех недель — пора бить тревогу и обращаться к врачу.

Вместе с кашлем при тубуркулезе появляется боль в грудной клетке.