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54 минуты назад

5 советов профилактики онкологии

Popcake.tv

Рост онкологический заболеваний у жителей всего мира в последние десятилетия превратился в устойчивую тенденцию, которая, безусловно, не может не огорчать.

5 советов профилактики онкологии
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Коварство данного вида патологий состоит в том, что на ранних стадиях «онко» практически не проявляется. Симптоматика настолько не выражена, что пациенты списывают ее на усталость, перенапряжение на работе и другие повседневные факторы.

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Для того, чтобы обезопасить себя от риска заболеваемости, предлагается следовать простым правилам, которые смогут уберечь вас не только от онкологический заболеваний, но и ряда других серьезных недугов.

Профилактические осмотры

Очень часто необходимостью профилактических ежегодных осмотров просто пренебрегают, однако, именно систематичность обхода врачей и сдача анализов может предотвратить появление заболеваний. В том числе, раковых опухолей.

Питание

Правильно сбалансированная диета — ключ к здоровью и долголетию. Ежедневно нужно употреблять большое количество овощей и фруктов, не пренебрегать злаковыми культурами и бобовыми, однако, стоит ограничить потребление жиров и алкоголя, который, к слову, напрямую связан с повышением риска рака молочной железы, толстого кишечника, легкого, почки и печени.

Вред солнца

Солнечное облучение может оказывать губительное влияние на здоровье человека особенно в южных городах и странах. Однако, не только там солнечные лучи представляют угрозу. Во избежание рака кожи необходимо уменьшить количество часов под открытым солнцем во время наибольшей активности УФ-лучей (с 10 часов утра до 16 дня), пользоваться защитными кремами, а также исключить пользование солярием и кварцевыми лампами.

Вред курения

Курение — серьезная причина развития злокачественных образований. Курящие люди достаточно часто являются целевой аудиторией врачей-онкологов. Единственное верное решение относительно употребления табака — как можно быстрее бросить вредную привычку, а при необходимости проконсультироваться с врачом и использовать вспомогательные методы: пластыри, никотиновые спреи, жвачки и другие средства, рекомендуемые специалистами.

Состояние кожи

Еще один важный фактор в профилактике онкологии — самоконтроль и проверка состояния кожи. Во-первых, это регулярное посещение дерматолога. Во-вторых, это необходимость следить за появлением новых родинок, веснушек и других образований на теле, а в случае их изменений или роста незамедлительно обращаться к врачу.

Стоит также добавить, что в данном вопросе имеет место аспект генетической предрасположенности. В случае, если у ребенка уже есть заболевшие по линии отца или матери, это значит, что в их генах уже есть какая-либо мутация, что увеличит вероятность возможного заболевания. Правильным решением в данном случае будет тщательное наблюдение за определенным органом.

Болезни и лекарства,
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