Врач рассказал о причинах возникновения дисплейного синдрома

"Да, дисплейный синдром сразу проходит, если убрать его первопричину – экран монитора. Если сделать этого нельзя, надо соблюдать правило "20/20/20". 20 минут – работа за компьютером, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние не менее шести метров вдаль", – рассказал врач.