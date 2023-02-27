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1 час назад

Врач рассказал об астме

Вести Подмосковья

Многие считают, что такое заболевание астма сопровождает человека с начала его жизни — с детства. Но это далеко не так, этот недуг может проявиться в любом возрасте, утверждает врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Врач рассказал об астме
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Астма может возникнуть в любом возрасте! Интересно, что в детстве ей больше страдают мальчики, а во взрослом возрасте чаще встречается у женщин. Поэтому если в 50 лет мужчина курильщик начинает задыхаться, это ХОБЛ («Хроническая обструктивная болезнь легких», [прим.ред]), а не астма», - говорит доктор.

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Астму не всегда можно сразу определить. Она хитра и маскируется под другие заболевания. Часто и за астму принимают обструктивные бронхиты и ложные крупы. При этом бронхит сопровождают спазмы в бронхах, которые сбивают дыхание. У малышей до 5 лет подобные осложнения бывают на фоне ОРВИ.

Считается, что астма — это прежде всего удушье. Но это, по словам врача, заблуждение. Болезнь намного более непредсказуемая. Недуг может проявляться просто в виде сухого кашля, но астму в таком случае можно диагностировать, если этот кашель не лечится обычными методами. Поэтому поставить правильный диагноз может только специалист на основании жалоб пациента и его осмотра.

По словам Абакумова, слишком многие заблуждаются в том, что астма быстро лечиться. Но и это далеко не так.

«Слышал и такое мнение. Мол, астма как простуда: дней десять лекарства попринимал, стало легче, значит всё позади. Увы и ах, дорогие мои. Минимальный срок терапии — три месяца!».

Для астматиков есть средства, которые приносят довольно быстрое облегчение. Это такие маленькие баллончики с лекарственным спреем. Он действует, как адреналин для легких, но оказывает влияние только на специальные рецепторы. Бронхи быстро раскрываются и ощущается прилив сил. Но все это ненадолго и вскоре баллончик понадобится снова...

Ингаляторы по сути уже являются вчерашним днем в медицине. Астма — это хроническое заболевание и лечить её нужно комплексно, после нормального обследования и только по рекомендациям лечащего врача, заключает доктор Абакумов.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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