Психолог рассказал, как реагировать на диагноз «рак»

Рак остаётся одним из самых страшных диагнозов: лечить болезнь сложно, гарантий выздоровления немного, а надёжных мер для профилактики вообще нет. Но ежедневно кто-то из людей этот диагноз слышит. Причём возраст и образ жизни роли уже почти не играют.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как не пасть духом и взять себя в руки, рассказала психолог Татьяна Короткова.

Специалист рассказала, что как бы банально это ни звучало — дорогу осилит идущий. Так что раскисать и впадать в уныние не стоит — нужно возвращать себя в реальность всеми способами.

Всё-таки всегда есть шанс, что болезнь отступит, а лечение поможет. Также стоит помнить, что современная медицина не стоит на месте, а идёт вперёд и уже успешно лечит болезни, от которых люди умирали ещё 100 лет назад.

Не спешите залезать в интернет и гуглить своё заболевание — там вы только начитаетесь жутких историй и добавите себе переживаний. Главным информатором о болезни должен стать лечащий врач. Все вопросы нужно задавать только ему.

Замыкаться в себе нельзя — нужно верить в лучшее, но не запрещать себе эмоции, а проговаривать и проплакивать их. Это поможет адаптироваться к тому, что происходит в жизни.