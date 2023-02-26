Врач рассказала, когда аллергия маскируется под другую болезнь

Все знают, что при аллергии на определённые продукты, есть их не стоит. Помимо банального зуда можно и анафилактический шок заработать. При этом похожие симптомы (зуд и покраснение) могут развиться и после продуктов, на которые аллергии у вас нет — это пищевая непереносимость. Как отличить одно от другого, «Доктору Питеру» рассказала аллерголог-иммунолог высшей категории из клиники «Абиа» Оксана Шабалина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, неблагоприятная реакция организма на еду может проявляться тремя способами. Во-первых, это истинная пищевая аллергия. Она возникает при употреблении даже мизерно малого количества аллергена. Организм сразу же запускает иммунологическую реакцию и начинается выброс гистамина. Именно он и вызывает покраснение кожи и слизистых.

Второй вариант — псевдоаллергическая реакция на некоторые продукты. Среди них — шоколад, цитрусовые, орехи, мёд, томаты, сыры и алкоголь. Они сами по себе содержат гистамин — так что на них лучше особо не налегать. С возрастом неприятные ощущения типа бурления в животе после сыра могут пройти.

И третий вариант развития событий — непереносимость продуктов из-за нехватки ферментов желудочно-кишечного тракта. Например, сюда относится непереносимость глютена или лактазная недостаточность. Лучше всего избегать употребления таких продуктов вообще. С возрастом проблема обычно не уходит.

Все три истории по симптомам могут быть похожи, но для того, чтобы правильно на них реагировать, лучше обратиться к иммунологу. Самое главное — знать, на что у вас аллергия, потому что эти продукты нужно совсем исключить из рациона. Они могут привести к отёку, удушью и в даже к анафилактическому шоку.