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46 минут назад

Медики рассказывают, как избежать заболеваний репродуктивной системы

Волга Ньюс

Необходимо помнить, что болезни репродуктивной сферы могут активно не проявляться.

Как избежать заболеваний репродуктивной системы
Фото: PxherePxhere

"Они длительное время не беспокоят человека, но вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия. По статистике, более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, влияющие на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности. Запомните золотое правило: легче предупредить болезнь, чем ее вылечить", — отмечает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

Чтобы не допустить развития заболеваний, важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье: вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд),низкая физическая активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс, незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путем, длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними),прерывание незапланированной беременности, генетические и врожденные особенности, гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребенка.

Болезни и лекарства,Ирина Моисеева,
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