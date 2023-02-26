Как избежать заболеваний репродуктивной системы

"Они длительное время не беспокоят человека, но вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия. По статистике, более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, влияющие на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности. Запомните золотое правило: легче предупредить болезнь, чем ее вылечить", — отмечает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева .

Чтобы не допустить развития заболеваний, важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье: вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд),низкая физическая активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс, незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путем, длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними),прерывание незапланированной беременности, генетические и врожденные особенности, гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребенка.