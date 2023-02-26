Вызывает зависимость: врач рассказала, чем опасны соцсети

Регулярный просмотр ленты в соцсетях вызывает дофаминовую зависимость. Ее последствия — тревожность, нарушения сна, снижение работоспособности, пишет РИА Новости.

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«Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие. Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость», — приводит источник слова невролога, клинического психолога клиник СамГМУ Любови Благодаревой.

Во время просмотра роликов в соцсетях мозг не стремится обработать информацию, а ищет повод для кратковременного дофаминового всплеска. Когда уровень гормона снижается, возникают раздражительность и тревожность.

Использование гаджетов в течение двух-трех часов перед сном также плохо влияет на состояние кожи, внимание, память и работоспособность — из-за света экрана нарушается выработка мелатонина и организм не восстанавливается во сне.