Врач предупредил об опасности остаточных симптомов после ОРВИ и гриппа

Остаточные явления после простуды могут сохраняться и после того, как вам закроют больничный. Небольшой кашель или слабость — это нормально после болезни, но только до определённого срока. Когда симптомы сохраняются слишком долго, это может указывать на проблемы посерьёзнее ОРВИ. Сколько ждать, прежде чем начинать беспокоиться, объяснил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Как правило, слабость, утомляемость, покашливания бесследно уходят в течение первых двух недель после выписки. Если после этого срока вам не стало лучше, нужно снова провериться у врача.

Одно из неприятных, но, увы, нередких последствий вирусных заболеваний — проблемы со щитовидной железой. Долгоиграющие симптомы простуды могут указывать на авитаминоз.

А ещё среди вероятных последствий — бронхит, миокардит, пневмония, анемия, гастриты, холециститы, панкреатиты, рассказал врач.