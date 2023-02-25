Чем опасны остаточные симптомы после гриппа и ОРВИ

В течение двух недель после перенесенного вирусного заболевания человек может замечать различные остаточные явления, например кашель и слабость. Если после этого периода симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу, так как в противном случае возможны более серьезные последствия. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, после простудных заболеваний не все симптомы уходят сразу же.

— Обычно остаточные явления наблюдаются в течение первых двух недель после выписки. У некоторых этот период длится дольше. Это могут быть слабость, утомляемость, покашливание, и обычно они уходят бесследно, — рассказал собеседник «ВМ».

Если по истечении двух недель симптомы сохраняются, это может говорить о проявившихся хронических заболеваниях, отметил эксперт. Например, после вирусных недугов нередко возникают заболевания щитовидной железы.

Возможны и другие проблемы со здоровьем, уточнил собеседник «ВМ».

— Слабость после вирусных заболеваний может быть связана с различными проблемами в организме, в том числе с авитаминозом. Среди других вероятных последствий могут быть бронхит, миокардит, пневмония, анемия, гастриты, холециститы, панкреатиты, — перечислил специалист.