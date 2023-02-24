Названы способы справиться с хронической усталостью

Хроническая усталость, недосып, рассеянность и проблемы с памятью — настоящий бич нашего века. Людям приходится оперировать огромными объёмами информации, которые перегружают мозг, делать десяток задач одновременно и постоянно куда-то спешить. Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв рассказал, как справиться с нагрузкой на мозг и научиться расслабляться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По его словам, прежде всего надо защитить мозговую ткань от воспаления. Его вызывают возбудители COVID-19, грипп или герпес. От первых двух болезней есть прививки, от последней — противовирусные препараты.

Надо бороться с длительным стрессом. Для этого можно заниматься спортом, тусоваться или хотя бы слушать спокойную музыку.

Также мозгу сильно вредит повышенное артериальное давление, атеросклероз, высокое содержание глюкозы в крови. Всё это можно вылечить с помощью врачей.

Неполезно для головы и большое количество сахара, лучше его заменить мёдом, сухофруктами или свежими фруктами. А налегать стоит на рыбу, орехи, овощи и фрукты, специи, ягоды и зелень.

В рационе постоянно должны быть пищевые волокна, то есть цельнозерновые крупы. А вот количество красного мяса лучше снизить.

Также надо заботиться о здоровом сне. Для этого надо не есть на ночь, не пить алкоголя и хорошо проветривать помещение.