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2 часа назад

Как по определить по лицу, что вы едите слишком много сахара

FBM.ru

Как известно, сахар оказывает негативное влияние на организм в целом. Из-за него разрушаются зубы, развивается сахарный диабет и ожирение. Помимо этого, кожа также начинает выглядеть не лучшим образом.

Как по определить по лицу, что вы едите слишком много сахара
Фото: FBM.ruFBM.ru

Негативное воздействие сахара на состояние кожи обусловлено процессом гликирования. Начинается данный процесс в тот момент, когда у человека в организме сахара накапливается чрезмерно много. Зачастую такое встречается у людей с диабетом, но бывает и у здоровых.

При гликировании возникают AGE – продвинутые продукты гликирования. В результате накопления данных веществ сильно повреждаются строительные материалы кожи — эластин и коллаген.

По лицу можно несложно определить, ест ли человек много сахара. Об этом свидетельствуют такие симптомы, как образование морщин (в особенности над верхней губой), шероховатость, сухость кожи и потеря её эластичности. Вдобавок у человека могут проявиться пигментные пятна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к рекомендациям специалиста. Перед принятием решения необходимо проконсультироваться с врачом.

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