Врач заявил о риске заражения вирусным гепатитом при любой операции

«Вирусные гепатиты есть не только у наркоманов. Речь идёт о гепатите B и С, иногда к гепатиту С добавляется ещё и D. Любое хирургическое вмешательство рискованно вероятностью заражения вирусными гепатитами. Те же самые стоматологические манипуляции, где многоразовые инструменты и контакты с кровью — из-за недостаточной обработки инструментов зафиксировали факты передачи вирусных гепатитов. Человек может много лет о нём не знать, только когда вирус нанёс повреждающее действие, формируется тяжёлая болезнь печени».