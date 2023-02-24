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1 час назад

Врач предупредил о риске заражения вирусным гепатитом при любом хирургическом вмешательстве

Говорит Москва

Инфекция может попасть в организм человека через плохо обработанные инструменты. В том числе речь идёт о стоматологических процедурах.

Врач заявил о риске заражения вирусным гепатитом при любой операции
Фото: UnsplashUnsplash

Есть риск заразиться гепатитом B, C и D. Об этом в эфире радиостанциии «Говорит Москва» рассказал врач-гепатолог больницы им. Плетнёва Дмитрий Монахов.

«Вирусные гепатиты есть не только у наркоманов. Речь идёт о гепатите B и С, иногда к гепатиту С добавляется ещё и D. Любое хирургическое вмешательство рискованно вероятностью заражения вирусными гепатитами. Те же самые стоматологические манипуляции, где многоразовые инструменты и контакты с кровью — из-за недостаточной обработки инструментов зафиксировали факты передачи вирусных гепатитов. Человек может много лет о нём не знать, только когда вирус нанёс повреждающее действие, формируется тяжёлая болезнь печени».

Болезни и лекарства,Дмитрий Монахов,
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