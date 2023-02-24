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1 час назад

Четыре проблемы со здоровьем, на которые указывает ранняя седина

Вечерняя Москва

Появление седины — естественный процесс старения. С возрастом пигментные клетки, которые придают волосам цвет, медленно отмирают. Однако в некоторых случаях внезапное поседение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

4 проблемы со здоровьем, на которые указывает ранняя седина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Дефицит витамина В12

Дефицит витамина В12 — распространенная причина преждевременной седины. Исследования показали, что употребление витамина В12, который содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, снижает уровень гомоцистеина — это аминокислота, из-за которой волосы седеют и выпадают. Также В12 помогает вырабатывать красные кровяные тельца, которые нужны для роста и здоровья волос.

Нейрофиброматоз

Нейрофиброматоз — генетическое заболевание, при котором под кожей или на поверхности нервных стволов образуются опухоли. Они имеют вид бугорков или больших нарывов. Как правило, опухоли доброкачественные. В некоторых случаях одним из симптомов болезни является обесцвечивание волос из-за нехватки меланина, который отвечает за пигмент.

Болезни щитовидной железы

Щитовидная железа ответственна за обмен веществ, поэтому проблемы в ее работе приводят к гормональным изменениям. Организм может начать вырабатывать меньше меланина, отсюда и ранняя седина.

Очаговая алопеция

Стремительное поседение иногда может быть следствием аутоиммунной болезни. Например, при алопеции есть риск, что иммунная система начнет атаковать волосы и разрушать пигмент. Для очаговой алопеции характерно появление на голове залысин размером с крупную монету.

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