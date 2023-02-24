Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Инфекционист Поздняков предупредил об опасности заражения смертельными болезнями в общественных местах

runews24.ru

Специалист рассказал, какими болезнями, кроме гриппа, ОРЗ и коронавируса, можно заразиться в общественных местах.

Чем можно заразиться в общественных местах: ответ врача
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В общественных местах можно заразиться не только ставшими привычными инфекционными болезнями, но и теми инфекциями, которые несут смертельную угрозу. По словам инфекциониста Андрея Позднякова, речь идет о прионных болезнях, например, первичном церебральном амилоидозе, который относится к конформационным болезням. Всего их существует три вида. Это инфекционные, наследственные и спорадические.

Если человек заражается прионным заболеванием, в ЦНС начинает выделяться группа атипичных белков, которые откладываются во всех клетках. В результате это становится причиной нарушений ЦНС.

Эти заболевания не передаются по воздуху, но заразиться можно во время приема пищи, при медицинских манипуляциях, особенно, при введении лекарств с содержанием животных жиров, пишут «Известия».

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий