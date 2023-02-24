Чем можно заразиться в общественных местах: ответ врача

Специалист рассказал, какими болезнями, кроме гриппа, ОРЗ и коронавируса, можно заразиться в общественных местах.

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В общественных местах можно заразиться не только ставшими привычными инфекционными болезнями, но и теми инфекциями, которые несут смертельную угрозу. По словам инфекциониста Андрея Позднякова, речь идет о прионных болезнях, например, первичном церебральном амилоидозе, который относится к конформационным болезням. Всего их существует три вида. Это инфекционные, наследственные и спорадические.

Если человек заражается прионным заболеванием, в ЦНС начинает выделяться группа атипичных белков, которые откладываются во всех клетках. В результате это становится причиной нарушений ЦНС.