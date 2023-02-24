Врач назвал мифом развитие язвы и гастрита из-за острой пищи

Российский врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев заявил, что острая пища не вредна для желудка и не вызывает гастрита или язвы.

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По словам специалиста, в желудке содержится достаточное количество соляной кислоты. Поэтому острая пища и специи не оказывают никакого влияния на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Врач также пояснил, что дискомфорт и спазмы в желудке после употребления такой пищи обусловлены скорее рефлекторным действием, а не влиянием специй на желудок.