Опубликована карта профилактики болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – одна из самых распространенных форм деменции. По словам учёных, главное оружие против недуга – здоровое питание.

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На втором месте по эффективности стоят регулярные когнитивные нагрузки: чтение, шахматы и рисование – этим рекомендуется заниматься минимум два раза в неделю.

«Бронза» – у регулярных физических нагрузок (минимум 150 минут средних нагрузок, либо минимум 75 минут интенсивных упражнений в неделю).

На четвертом месте – социальные контакты: людям преклонного возраста советуют встречаться с друзьями, ходить на танцы или навещать родственников минимум два раза в неделю.

Пятерку советов замыкает совет отказаться от курения и употребления алкоголя.