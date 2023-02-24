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3 часа назад

Китайские медики опубликовали карту профилактики болезни Альцгеймера

Большая Азия

Болезнь Альцгеймера – одна из самых распространенных форм деменции. По словам учёных, главное оружие против недуга – здоровое питание.

Опубликована карта профилактики болезни Альцгеймера
Фото: UnsplashUnsplash

На втором месте по эффективности стоят регулярные когнитивные нагрузки: чтение, шахматы и рисование – этим рекомендуется заниматься минимум два раза в неделю.

«Бронза» – у регулярных физических нагрузок (минимум 150 минут средних нагрузок, либо минимум 75 минут интенсивных упражнений в неделю).

На четвертом месте – социальные контакты: людям преклонного возраста советуют встречаться с друзьями, ходить на танцы или навещать родственников минимум два раза в неделю.

Пятерку советов замыкает совет отказаться от курения и употребления алкоголя.

Врачи рекомендуют заняться профилактикой деменции как можно раньше: недавно в Китае обнаружили самого молодого в мире пациента с Альцгеймером – ему всего 19 лет.

Болезни и лекарства,
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