Отоларинголог объяснил, как избежать зависимости от капель

Сезонный пик острых респираторных вирусных инфекций продолжается, впереди еще март с его ветрами и перепадами температуры. ОРВИ почти всегда сопровождаются насморком, а это нарушение нормального дыхания, плохой сон, "тяжелая" голова. Чтобы избавиться от заложенности носа обычно применяют сосудосуживающие капли и спреи. Но чрезмерное их использование может привести к неприятным последствиям и даже зависимости. Врач-отоларинголог телемедицинского сервиса "Доктис" Андрей Рыжков рассказал "Российской газете", как правильно использовать подобные средства.
Сосудосуживающие капли или спреи чаще всего имеют в своем составе действующее вещество ксилометазолин, оксиметазолин или тетризолин. Все они обладают сходным действием: сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа, тем самым уменьшают отечность и улучшают дыхание. Эффект наступает быстро - уже в течение несколько минут после закапывания. "Но в этом кроется риск - нередко больные склонны вновь и вновь пользоваться каплями, как только нос хоть немного заложен. Однако, сосудосуживающие лекарства не следует применять слишком долго и часто, так как в этом случае возникает риск развития зависимости", - предупреждает доктор Рыжков.
Во-первых, если применять капли часто (несколько раз в день) в течение длительного срока, может развиться терапевтическая непереносимость: капли перестают работать, и чтобы нос "разложило", требуется все большая доза.
"Если резко отменить препарат, то отечность в носу будет только нарастать, и придется снова использовать капли. Формируется "порочный круг" - без капель невозможно дышать, а их применение только усугубляет ситуацию", - поясняет отоларинголог.
Во-вторых, при длительном использовании сосудосуживающих капель возникает риск развития медикаментозного ринита - хронический отек полости носа, при котором нарушается нормальная работа слизистой оболочки, возникает постоянная сухость и заложенность носа, а также появляется повышенная чувствительность к холодному воздуху.
Наконец, при злоупотреблении сосудосуживающими каплями в нос может возникнуть и физическая зависимость. Затрудненное носовое дыхание снижает качество жизни, особенно ночью, когда человек находится в горизонтальном положении. Поэтому отказаться от использования сосудосуживающих средств сложно: без капель пациенты не могут нормально спать, не высыпаются, становятся раздражительными и т.д.
Чтобы избежать негативных последствий, необходимо правильно использовать сосудосуживающие капли в нос. Доктор Андрей Рыжков дал несколько простых советов.
1. Важно строго соблюдать дозировку и режим применения, указанные в инструкции. Обычно рекомендуется использовать капли не более 5-7 дней подряд и не более 3 раз в сутки.
2. Используйте капли только при необходимости. Если насморк сопровождается высокой температурой, головной болью или другими симптомами, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях, использование сосудосуживающих капель в нос может быть неэффективным.
3. Желательно использовать сосудосуживающие капли только по назначению врача, особенно если вы страдаете от хронического насморка или других заболеваний верхних дыхательных путей.
1. Резко отменять препарат нельзя, необходимо постепенное снижение дозы, вплоть до перехода на "детскую" дозировку с дальнейшей полной отменой лекарства.
2. При появлении насморка старайтесь сразу не пользоваться каплями, а попробовать альтернативные методы лечения, например, промывайте нос раствором морской соли.
3. Врач может назначить курс препаратов с противовоспалительным эффектом, которые будут эффективны примерно в 80% случаев.
4. Если использование указанных методов не принесет результата, лечащий врач может рассмотреть возможность хирургического вмешательства.