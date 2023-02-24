Отоларинголог объяснил, как избежать зависимости от капель

Сезонный пик острых респираторных вирусных инфекций продолжается, впереди еще март с его ветрами и перепадами температуры. ОРВИ почти всегда сопровождаются насморком, а это нарушение нормального дыхания, плохой сон, "тяжелая" голова. Чтобы избавиться от заложенности носа обычно применяют сосудосуживающие капли и спреи. Но чрезмерное их использование может привести к неприятным последствиям и даже зависимости. Врач-отоларинголог телемедицинского сервиса "Доктис" Андрей Рыжков рассказал "Российской газете", как правильно использовать подобные средства.

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Как действуют сосудосуживающие капли в нос?

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Сосудосуживающие капли или спреи чаще всего имеют в своем составе действующее вещество ксилометазолин, оксиметазолин или тетризолин. Все они обладают сходным действием: сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа, тем самым уменьшают отечность и улучшают дыхание. Эффект наступает быстро - уже в течение несколько минут после закапывания. "Но в этом кроется риск - нередко больные склонны вновь и вновь пользоваться каплями, как только нос хоть немного заложен. Однако, сосудосуживающие лекарства не следует применять слишком долго и часто, так как в этом случае возникает риск развития зависимости", - предупреждает доктор Рыжков.

Что происходит при частом использовании сосудосуживающих капель?

Во-первых, если применять капли часто (несколько раз в день) в течение длительного срока, может развиться терапевтическая непереносимость: капли перестают работать, и чтобы нос "разложило", требуется все большая доза.

"Если резко отменить препарат, то отечность в носу будет только нарастать, и придется снова использовать капли. Формируется "порочный круг" - без капель невозможно дышать, а их применение только усугубляет ситуацию", - поясняет отоларинголог.

Во-вторых, при длительном использовании сосудосуживающих капель возникает риск развития медикаментозного ринита - хронический отек полости носа, при котором нарушается нормальная работа слизистой оболочки, возникает постоянная сухость и заложенность носа, а также появляется повышенная чувствительность к холодному воздуху.

Наконец, при злоупотреблении сосудосуживающими каплями в нос может возникнуть и физическая зависимость. Затрудненное носовое дыхание снижает качество жизни, особенно ночью, когда человек находится в горизонтальном положении. Поэтому отказаться от использования сосудосуживающих средств сложно: без капель пациенты не могут нормально спать, не высыпаются, становятся раздражительными и т.д.

Что делать?

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо правильно использовать сосудосуживающие капли в нос. Доктор Андрей Рыжков дал несколько простых советов.

1. Важно строго соблюдать дозировку и режим применения, указанные в инструкции. Обычно рекомендуется использовать капли не более 5-7 дней подряд и не более 3 раз в сутки.

2. Используйте капли только при необходимости. Если насморк сопровождается высокой температурой, головной болью или другими симптомами, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях, использование сосудосуживающих капель в нос может быть неэффективным.

3. Желательно использовать сосудосуживающие капли только по назначению врача, особенно если вы страдаете от хронического насморка или других заболеваний верхних дыхательных путей.

Как справиться с зависимостью от сосудосуживающих лекарств?

1. Резко отменять препарат нельзя, необходимо постепенное снижение дозы, вплоть до перехода на "детскую" дозировку с дальнейшей полной отменой лекарства.

2. При появлении насморка старайтесь сразу не пользоваться каплями, а попробовать альтернативные методы лечения, например, промывайте нос раствором морской соли.

3. Врач может назначить курс препаратов с противовоспалительным эффектом, которые будут эффективны примерно в 80% случаев.