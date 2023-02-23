Врач рассказала, как распознать у себя высокий холестерин

Все медики пугают россиян страшным холестерином, но что в нём такого особенного — не очень понятно. Кардиолог и терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова рассказала «Секрету», почему на самом деле так опасен повышенный холестерин, по каким признакам можно его у себя обнаружить и как не допустить печальных последствий.

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«Высокий уровень холестерина является пусковым крючком для развития атеросклероза, то есть отложения жировых бляшек в сосудах, что может приводить к их сужению и ухудшению тока крови, а это в свою очередь грозит тем, что органы перестают получать кислород и питание в полноценном объёме. До возникновения выраженного атеросклероза высокий холестерин может никак не проявлять себя, поэтому очень важен контроль за показателями», — сказала врач.

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По её словам, до 40 лет холестерин можно проверить всего разок, чтобы убедиться, что он не повышается по каким-то аномальным или генетическим причинам. А вот после 40 нужно уже ежегодно сдавать анализы. Чтобы не допустить повышения «плохого» холестерина, нужно следить за весом и давлением, отказаться от курения, алкоголя и пищи с большим количеством животных жиров и соли.

Ещё среди причин называют хронические заболевания. Если держать себя в узде, то и холестерин расти не будет. Но что в нём такого страшного? Из-за него в сосудах образуются жировые бляшки, которые перекрывают ток крови и в итоге внутренние органы недополучают кислород и работают как попало. Привет, атеросклероз. Причём это уже печальные последствия, которые сложно поймать на подлёте.

Чаще всего замечаешь высокий холестерин, когда его уровень достигает 5, а это много. Как понять, что с холестерином беда? Бывает, появляется жжение или боль за грудиной после физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Это, возможно, ишемическая болезнь сердца, которая, если запустить, легко может привести к инфаркту или остановке сердца. Если начинает страдать память и работа мысли, нарушается речь, кружится голова и страдает подвижность лица, то тут можно заподозрить атеросклероз сонных артерий. Причём на ранних стадиях это обнаружить просто нереально.