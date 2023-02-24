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3 часа назад

Какую прививку нужно поставить до конца зимы

РИА "ФедералПресс"иещё 1

С наступлением весны в городах появляются опасные гости – клещи. Во время укуса они могут распространить инфекцию, которая поражает нервную систему. Иммунолог Михаил Костинов объяснил, кому из россиян лучше заранее вакцинироваться.

Какую прививку нужно поставить до конца зимы
Фото: UnsplashUnsplash

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно сделать как можно раньше, чтобы курс был завершен за месяц до начала оживления клещей. Весной клещи активизируются, и они при этом голодные», – говорит Михаил Костинов.

Врач напомнил, что прививку от клеща делают в два этапа с интервалом в месяц, однако иногда провести вакцинацию можно и быстрее, если, например, нужно срочно уехать в зону, где уже началась активность членистоногих.

Тем не менее вакцинироваться уже сейчас врач советует только нескольким категориям людей, пишет «Радио Sputnilk».

«Если вы проживаете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда, обязательно нужно ставить вакцину. Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живете рядом с парком, то прививка тоже не помешает», – отметил Костинов.

Болезни и лекарства,
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