Какую прививку нужно поставить до конца зимы

«Если вы проживаете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда, обязательно нужно ставить вакцину. Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живете рядом с парком, то прививка тоже не помешает», – отметил Костинов.