Какую прививку нужно поставить до конца зимы

С наступлением весны в городах появляются опасные гости – клещи. Во время укуса они могут распространить инфекцию, которая поражает нервную систему. Иммунолог Михаил Костинов объяснил, кому из россиян лучше заранее вакцинироваться.
«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно сделать как можно раньше, чтобы курс был завершен за месяц до начала оживления клещей. Весной клещи активизируются, и они при этом голодные», – говорит Михаил Костинов.
Врач напомнил, что прививку от клеща делают в два этапа с интервалом в месяц, однако иногда провести вакцинацию можно и быстрее, если, например, нужно срочно уехать в зону, где уже началась активность членистоногих.
Тем не менее вакцинироваться уже сейчас врач советует только нескольким категориям людей, пишет «Радио Sputnilk».
«Если вы проживаете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда, обязательно нужно ставить вакцину. Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живете рядом с парком, то прививка тоже не помешает», – отметил Костинов.