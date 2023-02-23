Ученые назвали болезни, от которых спасет регулярный спорт

Про полезность спорта уже твердят на каждом шагу. Правда, многие россияне до сих ленятся вписать физическую активность в свой ежедневный ритм жизни: кто-то сваливает всё на работу, а кто-то просто говорит, что это не для него. Но все знают, что это лишь отговорки. А между тем спорт может защитить от некоторых болячек получше, чем таблетки. Учёные уже проверили.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Понятно, что, даже занимаясь спортом регулярно, жить вечно не будешь. И вечную молодость не обретёшь. Но именно физические нагрузки помогут продлить жизнь и дольше оставаться на ногах.

Специалисты из США и Великобритании это доказали в очередной раз. Они проанализировали физическую нагрузку и здоровье более 80 000 взрослых в возрасте от 42 до 78 лет. Испытуемые носили специальный прибор — акселерометр, который записывал их всю ежедневную активность. Она делилась на высокую — бег, прогулка с собакой или активная ходьба, и умеренную — уборка на кухне или приготовление еды. Учёные наблюдали за жизнью испытуемых около 7 лет.

Выяснилось, что более высокий уровень физической нагрузки снижает риск госпитализации по некоторым серьёзным болячкам. Среди них заболевания желчного пузыря, инфекции мочевыводящих путей, диабет, венозная тромбоэмболия, пневмония, ишемический инсульт, железодефицитная анемия, дивертикулярная болезнь (заболевание толстой кишки), полипы толстой кишки.