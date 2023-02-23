Терапевт назвал причины частых ОРВИ у взрослых и детей

Если человек болеет несколько раз за полгода, стоит забить тревогу, потому что частые ОРВИ могут быть причиной скрытых проблем со здоровьем.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Подробнее о том, что может приводить к частым простудам и гриппу, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Видео дня

«Сломы» в работе организма

По его словам, существует множество причин, из-за которых человек болеет чаще остальных. Например, у него произошли «сломы» в работе организма:

— Они могут произойти, если человек не обращает внимания на длительные воспалительные процессы или хронические болезни или лечит их самостоятельно. Также причиной сбоев работы организма может стать нарушение в работе макрофагов — клеток первичного иммунитета, которые включаются при попадании инфекции в организм. Считается, что нарушение макрофагального ответа может приводить к частым заболеваниям.

Если сигнал нарушен, пояснил специалист, иммунная система начинает с опозданием бороться с вирусом или инфекцией:

— Потому что это звено, которое предупреждает организм о том, что в него проникла инфекция.

Иногда у человека по какой-то причине может быть слабая естественная защита, что также приводит к частым болезням, отметил врач:

— Когда вирус попадает в организм, у человека с плохим иммунитетом нет возможности бороться с ним и вылечиться полностью. Это повышает риски повторного заражения, хотя организм еще не оправился от предыдущей инфекции.

Также причиной постоянных ОРВИ может стать недостаток витаминов, подчеркнул медик. Люди с нехваткой витамина D болеют чаще других:

— Потому что он стимулирует организм вырабатывать белки, которые будут бороться с инфекцией и вирусами.

Внешние факторы

недосып;

курение;

синдром хронической усталости;

депрессии. Как рассказал Кондрахин , плохие привычки и стрессовые ситуации могут также влиять на частоту простудных заболеваний. Среди них он выделил следующие факторы:

— Все это приводит к тому, что иммунная система теряет свою активность, — предупредил Кондрахин. — Тем самым нарушается способность бороться с вирусами и инфекциями.

Он также обратил внимание, что отсутствие спорта и любой другой физической активности может спровоцировать частую простуду.

Скрытые факторы

Существуют и скрытые причины частых воспалительных процессов, предупредил специалист. Они не сразу заметны человеку, и для того чтобы их обнаружить, нужно проводить специальные анализы.

первичный иммунодефицит — при рождении иммунная система человека уже работает плохо;

вторичный иммунодефицит — возникает в результате приема препаратов. Среди таких факторов Кондрахин выделил:

— Есть также болезнь иммунодефицита — СПИД, — отметил Кондрахин. — В этом случае человек тоже начинает болеть часто, потому что его иммунная система не справляется инфекциями.

Возраст не меньше, чем любой другой из перечисленных факторов, может провоцировать частые болезни. По словам медика, как дети, так и взрослые могут болеть часто, но по разным причинам:

— Дети могут болеть чаще из-за того, что их иммунная система не до конца сформирована. У взрослых же частые болезни являются следствием хронических состояний.