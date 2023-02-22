Сколько часов нужно спать, чтобы сохранить сердце здоровым

Безусловно, хорошо высыпаться важно. Но сколько конкретно сна нужно человеку? По словам доктора Реджиса Фернандеса, кардиолога клиники Майо, количество сна может влиять на здоровье сердца.

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Здоровье вашего сердца может зависеть от того, сколько часов в день вы спите. Научные исследования, по словам кардиолога Реджиса Фернандеса, показали, что если вы будете спать менее семи часов в сутки, то это повысит вероятность развития болезней сердца или инсульта.