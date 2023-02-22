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2 часа назад

Сколько часов нужно спать, чтобы сохранить сердце здоровым

Ferra.ruиещё 1

Безусловно, хорошо высыпаться важно. Но сколько конкретно сна нужно человеку? По словам доктора Реджиса Фернандеса, кардиолога клиники Майо, количество сна может влиять на здоровье сердца.

Сколько часов нужно спать, чтобы сохранить сердце здоровым
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Здоровье вашего сердца может зависеть от того, сколько часов в день вы спите. Научные исследования, по словам кардиолога Реджиса Фернандеса, показали, что если вы будете спать менее семи часов в сутки, то это повысит вероятность развития болезней сердца или инсульта.

Кроме того, существует оптимальное количество сна, которое нужно сердцу. И это - восемь часов. Максимум, сколько можно спать, - это девять часов, а минимум - семь. Соответственно, лучшим решением будет каждый день стараться спать по восемь часов.

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