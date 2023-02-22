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20 минут назад

Россиянам рассказали, что нельзя делать при варикозе. Забудьте про кофе и баню

Секрет Фирмы

Варикозное расширение вен — болячка далеко не безобидная. Помимо внешнего проявления, она может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Чтобы этого не произошло, придётся изменить образ жизни. Поверьте, это только к лучшему. Что в своей жизни нужно скорректировать, рассказал хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

Россиянам рассказали, что нельзя делать при варикозе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, при варикозе важно любыми способами снизить нагрузку на вены нижних конечностей.

Во-первых, придётся отказаться от интенсивных физических нагрузок, особенно силовых тренировок. Никаких поднятий тяжестей, прыжков, бега, приседаний с грузом и степ-аэробики, а ещё футбола, баскетбола или хоккея. Всё это ведёт к увеличению внутрибрюшного давления, а значит и давления в сосудах, или несёт риск травм.

Отдельные упражнения можно обсуждать с врачом. Но вообще лучше выбрать нагрузки полегче: велосипед, скандинавская ходьба, лёгкий бег. Мышцы всё же должны работать. Плюс лишние килограммы тоже ни к чему.

Во-вторых, стоит изменить свой гардероб. Там больше не должно быть туфель на каблуках и с острым носом — это вредит кровообращению. Вместо обычных гольфов, чулок или колготок лучше носить медицинский трикотаж.

Ещё важно следить за питанием и весом. Придётся отказаться от солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов — они делают кровь более вязкой. Плюс кофеманам придётся завязать с любовью к этому напитку — кофеин сильно перегружает сосуды. Лучше попивать водичку.

Также при варикозе запрещены горячие ванны, бани, сауны. Причина та же — дополнительная нагрузка на вены. Из-за этого же людям с таким диагнозом лучше не загорать летом на пляже.

Болезни и лекарства,
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