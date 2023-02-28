Появление болей в спине и шее во время сидячей работы связано с застоем мышц, который появляется из-за ограниченной физической активности. Чтобы предотвратить появление болевого синдрома, необходимо как можно чаще покидать рабочее место и двигаться. Но если дискомфортные ощущения в спине и шейном отделе застали вас врасплох, проведите небольшую разминку прямо за столом.