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2 часа назад

Как быстро избавиться от боли в спине: видео

Стелла Шмель

Физический терапевт Илья Артеменко рассказал, как справиться с болезненными ощущениями в области спины, не покидая рабочего места.

Появление болей в спине и шее во время сидячей работы связано с застоем мышц, который появляется из-за ограниченной физической активности. Чтобы предотвратить появление болевого синдрома, необходимо как можно чаще покидать рабочее место и двигаться. Но если дискомфортные ощущения в спине и шейном отделе застали вас врасплох, проведите небольшую разминку прямо за столом.

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Подробнее о том, какие упражнения помогут избавиться от боли в спине, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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