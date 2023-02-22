Врач назвала неочевидный признак больной щитовидки

Расположенная в области шеи щитовидная железа ответственна за выработку гормонов, тироксина и трийодтиронина.

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Нарушение ее работы чревато множеством проблем. Врач-эндокринолог Люаза Магаяева назвала неочевидный признак больной щитовидки: это может быть апатия или раздражительность.

"Пациенты могут годами наблюдаться у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов с синдромом раздраженного кишечника", — рассказала врач.

Также специалист назвала симптомы гипотиероза, распространенного нарушения работы щитовидной железы: слабость, утомляемость, апатия, заторможенность, выпадение волос, сухость кожи, запоры, быстрый набор веса, отеки, передает Life.ru.

Кардиолог Ник Уэст рассказал, что существует несколько утренних привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца. Среди них — злоупотребление сладким после пробуждения и ненормированный сон.

Опасные симптомы, которые указывают на ухудшение работы щитовидной железы, назвала руководитель департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.