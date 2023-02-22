5 признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

Тромбоз — одна из самых частых причин внезапной смерти человека. Это патологический процесс образования кровяных сгустков, причиной возникновения которого считаются нарушение кровотока, изменение вязкости крови и повреждение внутренней оболочки сосудов. При тромбозе кровяной сгусток может оторваться в любую минуту дня и ночи — и тогда исход будет трагичным.

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Как заподозрить у себя тромб? Объясняет врач — эндокринолог-кардиолог Алексей Жито. Эксперт говорит, что если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.

кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок;

в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо;

вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое;

в груди появились тяжесть и резкая боль;

вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали. Симптомы при этом следующие:

«Выявить «плохие» тромбы поможет визит к врачу и такое обследование, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования», — говорит доктор Жито.