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55 минут назад

Невролог назвала опасные заболевания, о которых сигнализирует икота

РИА "ФедералПресс"

С икотой сталкиваются многие люди в повседневной жизни. Она вызывается непроизвольными сокращениями мышц диафрагмы. Невролог Дина Меркулова рассказала, когда икоту следует воспринимать серьезно и не игнорировать.

Опасные заболевания, о которых сигнализирует икота
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Самыми частыми причинами икоты могут быть попадание воздуха в желудок при быстром употреблении сухой или недостаточно разжеванной пищи, при питье большими глотками, при переедании или чрезмерном употреблении алкоголя. Нередко икота может возникнуть в моменты заливистого смеха», – объяснила Диана Меркулова.

Обычно икота кратковременна и проходит сама по себе. Если она продолжается и доставляет дискомфорт, можно попробовать некоторые методы самопомощи. Меркулова советует ненадолго задержать дыхание или медленно и непрерывно пить теплую воду.

Если эти методы не приносят облегчения несколько часов или дней, это может указывать на более серьезное основное заболевание, такое как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, поражения средостения, легких или мозга. Поэтому Меркулова предупреждает, что в таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, передает Life.ru.

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