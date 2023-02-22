Опасные заболевания, о которых сигнализирует икота

С икотой сталкиваются многие люди в повседневной жизни. Она вызывается непроизвольными сокращениями мышц диафрагмы. Невролог Дина Меркулова рассказала, когда икоту следует воспринимать серьезно и не игнорировать.

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«Самыми частыми причинами икоты могут быть попадание воздуха в желудок при быстром употреблении сухой или недостаточно разжеванной пищи, при питье большими глотками, при переедании или чрезмерном употреблении алкоголя. Нередко икота может возникнуть в моменты заливистого смеха», – объяснила Диана Меркулова.

Обычно икота кратковременна и проходит сама по себе. Если она продолжается и доставляет дискомфорт, можно попробовать некоторые методы самопомощи. Меркулова советует ненадолго задержать дыхание или медленно и непрерывно пить теплую воду.