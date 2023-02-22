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1 час назад

Эксперты рассказали, какие заболевания вызывают привкус железа во рту

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, при наличии каких заболеваний возникает привкус железа во рту.

Какие заболевания вызывают привкус железа во рту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, анемия (недостаток железа в организме) вызывает привкус металла во рту. Также данный симптом сигнализирует о нехватке витаминов в организме.

Кроме того, такой симптом возникает при заболеваниях пищеварительной системы: язве желудка, болезни кишечника, заболеваниях печени, пониженной кислотности, заболеваниях желчного пузыря. Помимо этого, он появляется при заболеваниях ротовой полости: пародонтозе, стоматите, кровоточивости десен, передает Общественная служба новостей.

БАДы — это усовершенствованные витамины, минералы и жирные кислоты, которые служат строительным материалом для человека. Но иногда они могут стать причиной возникновения рака, рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Болезни и лекарства,Антон Поляков,
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