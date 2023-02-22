Какие заболевания вызывают привкус железа во рту

Эксперты рассказали, при наличии каких заболеваний возникает привкус железа во рту.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, анемия (недостаток железа в организме) вызывает привкус металла во рту. Также данный симптом сигнализирует о нехватке витаминов в организме.

Кроме того, такой симптом возникает при заболеваниях пищеварительной системы: язве желудка, болезни кишечника, заболеваниях печени, пониженной кислотности, заболеваниях желчного пузыря. Помимо этого, он появляется при заболеваниях ротовой полости: пародонтозе, стоматите, кровоточивости десен, передает Общественная служба новостей.