Какие заболевания вызывают привкус железа во рту

Эксперты рассказали, при наличии каких заболеваний возникает привкус железа во рту.
Так, анемия (недостаток железа в организме) вызывает привкус металла во рту. Также данный симптом сигнализирует о нехватке витаминов в организме.
Кроме того, такой симптом возникает при заболеваниях пищеварительной системы: язве желудка, болезни кишечника, заболеваниях печени, пониженной кислотности, заболеваниях желчного пузыря. Помимо этого, он появляется при заболеваниях ротовой полости: пародонтозе, стоматите, кровоточивости десен, передает Общественная служба новостей.
БАДы — это усовершенствованные витамины, минералы и жирные кислоты, которые служат строительным материалом для человека. Но иногда они могут стать причиной возникновения рака, рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.