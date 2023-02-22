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2 часа назад

Прививка от кори: что нужно учитывать

Ivyborg.ru

С начала года в Северной столице зарегистрировано четыре лабораторно-подтверждённых случая кори. На нынешний момент охват вакцинации жителей Петербурга в возрасте 18-35 лет составляет 98,7%.

Прививка от кори: что нужно учитывать
Фото: unsplashunsplash

Редакция ivbg связалась с медиком Ларисой Розановой и узнала, когда делают прививки и какие побочки при этом возможны.

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Корью, по словам Ларисы Розановой, болеют один раз. Если ребёнок переболел, то вырабатывается стойкий иммунитет.

Когда делают прививки от кори?

Вакцинация против кори входит в перечень профилактических прививок России, являясь обязательной.

«Многие родители оказываются от обязательных прививок, кто просто их противник, а у кого-то дети с аллергией», — отметила собеседница ivbg.

Прививки делают как детям, так и взрослым. Первая вакцинация поводится в 12-месячном возрасте, а повторная - в шесть лет. Для взрослых существуют ограничения:
  • возраст до 35 лет включительно;
  • гражданин не болел корью;
  • вакцинация не осуществлялась ранее или была выполнена однократно.

В ситуации, когда вакцинацию проводят взрослому человеку в два этапа, интервал между первой и второй прививками должен быть не менее трёх месяцев.

В случае, если нет данных о прививках, каждый желающий может сдать кровь на наличие в крови антител. Таким образом можно узнать, нужно делать прививку или нет.

«Это также как с назначением антибиотиков. По хорошему нужно сначала посмотреть к чему человек чувствителен — к какой группе антибиотиков. Потому что он может принимать их, как говориться, горстями, а всё без толку».

Как подготовиться перед прививкой?

«Прежде чем делать прививку, человек должен быть абсолютно здоров.

На вопрос, какая передышка между выздоровлением и вакцинацией имеет место, медик ответила, что это зависит от перенесенного заболевания: "где-то месяц, где-то неделю".

«Если у человека был насморк, а через неделю он поправился, то еще через неделю можно сделать прививку. Я бы не рекомендовала рисковать, потому что организму нужно время на восстановление. Тем более сейчас зимний период. Это не так быстро. Это летом более энергично восстанавливается. Зимой солнца практически нет. Иммунитет к весне, простите меня, уже сдувается. Тем более прививка против кори очень серьезная. После нее могут последовать реакции. Поэтому не нужно рисковать.»

Какие побочные эффекты может иметь прививка против кори?

После вакцинации не исключено повышение температуры. Произойти это может не сразу, а, например, через шесть дней.

«Возможны и аллергические реакции»

Болезни и лекарства,
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