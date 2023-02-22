Прививка от кори: что нужно учитывать

«Если у человека был насморк, а через неделю он поправился, то еще через неделю можно сделать прививку. Я бы не рекомендовала рисковать, потому что организму нужно время на восстановление. Тем более сейчас зимний период. Это не так быстро. Это летом более энергично восстанавливается. Зимой солнца практически нет. Иммунитет к весне, простите меня, уже сдувается. Тем более прививка против кори очень серьезная. После нее могут последовать реакции. Поэтому не нужно рисковать.»