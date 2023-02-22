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3 часа назад

Врач перечислил симптомы «дисплейного синдрома»

Секрет Фирмы

Людям с сидячей работой приходится не так уже просто. Конечно, сидеть довольно приятно, не слишком хлопотно и утомительно, только вот спина, ноги и суставы после такого отдыха спасибо не говорят.

Врач перечислил симптомы «дисплейного синдрома»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Оказалось, что со временем работа перед компьютером может вызвать ещё и «дисплейный синдром».

О том, что это такое, рассказал офтальмолог Сергей Хомяков.

По словам специалиста, самые пострадавшие от дисплейного синдрома — это люди, которые живут в мегаполисе и работают перед компьютером.

Это болячка XXI века, ведь раньше народ сколько времени за гаджетами не проводил (да их и не было). Чтобы определить, есть ли у вас такая хворь, обратите внимание на симптомы.

Среди них:
  • снижение работоспособности;
  • зрительное утомление;
  • затуманивание предметов;
  • ощущение инородного тела в глазах;
  • покраснение глаз;
  • головные боли и дискомфорт в спине, шее и плечах.

Ещё один показатель дисплейного синдрома — вам сложно перенести фокус с близкого предмета на более дальний. Избавиться от таких неприятностей и просто, и нет.

Самый очевидный выход — перестать работать за компьютером. Но так как в нашем мире это почти нереально, а кушать хочется, то просто нужно почаще давать глазам и телу отдых.

Врач советует такой метод — правило 20/20/20. Вы 20 минут работаете, а потом 20 секунд (а не минут) отдыхаете. Только во время релакса смотрите не в телефон, а вдаль на расстояние как минимум 20 футов (около 6 метров) и потом снова переводите взгляд на близкий предмет.

Также не стоит забывать про лёгкую разминку или недолгую прогулку во время работы.

Ещё врач посоветовал позаботиться об организации рабочего места — правильный стул, монитор и освещение сделают своё дело. И регулярно проветривайте помещение, где работаете, — кислород тоже пригодится.

Болезни и лекарства,Сергей Хомяков,
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