Врач перечислил симптомы «дисплейного синдрома»

Людям с сидячей работой приходится не так уже просто. Конечно, сидеть довольно приятно, не слишком хлопотно и утомительно, только вот спина, ноги и суставы после такого отдыха спасибо не говорят.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Оказалось, что со временем работа перед компьютером может вызвать ещё и «дисплейный синдром».

О том, что это такое, рассказал офтальмолог Сергей Хомяков.

По словам специалиста, самые пострадавшие от дисплейного синдрома — это люди, которые живут в мегаполисе и работают перед компьютером.

Это болячка XXI века, ведь раньше народ сколько времени за гаджетами не проводил (да их и не было). Чтобы определить, есть ли у вас такая хворь, обратите внимание на симптомы.

снижение работоспособности;

зрительное утомление;

затуманивание предметов;

ощущение инородного тела в глазах;

покраснение глаз;

головные боли и дискомфорт в спине, шее и плечах. Среди них:

Ещё один показатель дисплейного синдрома — вам сложно перенести фокус с близкого предмета на более дальний. Избавиться от таких неприятностей и просто, и нет.

Самый очевидный выход — перестать работать за компьютером. Но так как в нашем мире это почти нереально, а кушать хочется, то просто нужно почаще давать глазам и телу отдых.

Врач советует такой метод — правило 20/20/20. Вы 20 минут работаете, а потом 20 секунд (а не минут) отдыхаете. Только во время релакса смотрите не в телефон, а вдаль на расстояние как минимум 20 футов (около 6 метров) и потом снова переводите взгляд на близкий предмет.

Также не стоит забывать про лёгкую разминку или недолгую прогулку во время работы.