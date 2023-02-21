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1 час назад

Врач Саутин рассказал о факторах, влияющих на состояние суставов

RT на русскомиещё 2

Травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что травмы могут носить хронический характер, особенно если человек занимается, например, боксом.

Врач рассказал о факторах, влияющих на состояние суставов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«При боксе в большей степени страдают даже не суставы кисти, а локтевые суставы. Как те, которые принимают максимальную нагрузку при ударе человека кулаком», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, разрыв связок сустава провоцирует повышенную подвижность одной кости относительно другой, что увеличивает износ суставов.

«Далее продукты питания. Здесь нужно сказать относительно излишеств. Мы знаем такое заболевание, как подагра — особое нарушение обмена веществ, которое сказывается на суставах. При первичных проявлениях данного заболевания надо обратиться к доктору», — посоветовал Саутин.

Он отметил, что на состоянии суставов сказывается и лишний вес.

Болезни и лекарства,
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