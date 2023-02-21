Эффективные способы облегчить симптомы насморка

«Очень хорошо помогает промывание носовых ходов солевыми растворами — можно просто солёную воду, можно морскую воду, которая продаётся в аптеках. Гипертонический, то есть высокоосмолярный, раствор солёной воды забирает на себя воду из слизистой, уменьшает отёк слизистой, облегчает симптомы насморка»,— рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».