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1 час назад

Эффективные способы облегчить симптомы насморка

RT на русском

Врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, что облегчить симптомы насморка поможет промывание носа солёной водой.

Эффективные способы облегчить симптомы насморка
Фото: perfectstockperfectstock

«Очень хорошо помогает промывание носовых ходов солевыми растворами — можно просто солёную воду, можно морскую воду, которая продаётся в аптеках. Гипертонический, то есть высокоосмолярный, раствор солёной воды забирает на себя воду из слизистой, уменьшает отёк слизистой, облегчает симптомы насморка»,— рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также доктор упомянул, что специальные горячие напитки с содержанием обезболивающих, парацетамола, противовоспалительных средств и небольшого количества сосудосуживающего вещества хорошо облегчают симптомы насморка.

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