Врачи рассказали, какие позы приведут к неврозу и сколиозу

Доктор медицинским наук, врач-кинезиотерапевт Сергей Бубновский и кандидат медицинских наук, врач-невролог Виктор Косс, рассказали какие позы приведут к неврозу и сколиозу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фото: М24 М24

По мнению экспертов, одна из причин появления невроза и сколиоза – это сутулая поза, сидя за столом. Сутулость меняет нагрузку на межпозвонковые суставы, кроме того, усиливает грудной кифоз. Также появляется риск микротравм сосудов и нервных окончаний. В последствии у человека могут появиться головные боли и боли в шее и грудном отделе.

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Чтобы этого избежать, необходимо научиться правильно сидеть.

"Плечи ровно, шея прямо, поясница – полностью опирается на спинку стула. Расстояние до экрана должно быть 50–75 сантиметров. Ноги стоят ровно, поду углом не 90, а 100 градусов, то есть чуть задвинуты по стол. Бедра параллельно полу", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что для рук должно быть достаточно места и они должны располагаться только на столе, не свисая с него.

При работе желательно ежечасно делать перерыв на десять минут. Во время перерыва необходимо размяться, например сделать планку или несколько отжиманий от стола или стен.

Чтобы избежать сутулости можно купить специальную балансировочную накладку на стул, которая поможет держать спину прямой.

Также опасность появляется, когда человек постоянно смотрит в телефон, так как меняются физиологические изгибы в шейном отделе позвоночника. При этом увеличивается нагрузка на мышцы и сосуды шеи, нервные окончания могут быть сдавлены, что приводит к головным болям и в шее.

Для снижения нагрузки необходимо раз в 15 минут открываться от телефона или планшета и разминать шею аккуратными наклонами.

Поза "нога на ногу" по мнению врачей приводит к перекосу таза, изменению изгиба позвоночника, а также сдавливанию нервных окончаний. Кроме того, эта поза приводит к варикозу.

При появлении онемения ног в такой позе необходимо ее поменять. Можно даже встать и пройтись, проделать легкие наклоны и повороты.

Сон на животе также опасен для шейного отдела позвоночника и поясничного отдела, отмечают эксперты. Именно из-за этой позы на утро человек может почувствовать боль в пояснице и шее. Кроме того, есть вероятность получить микротравмы позвоночника.

"Если не удается избавиться от вредной привычки, то приобретите хороший ортопедический матрас и подушку, которые правильно распределяют нагрузку на позвонки", – заявили специалисты.

Ношение сумки на одном плече у ребенка приводит к сколиозу, у взрослых – визуальное "опущение" одного плеча. Чтобы этого избежать, необходимо носить сумки на разных плечах и делать выбор в пользу широких ремней.

Кроме того, ношение шпилек и балеток вредно для составов стоп и связок. Из-за этой обуви нарушает кровообращение и начинает болеть голова.

При ношение каблуков портится осанка, кроме того, связки и суставы испытывают напряжение и излишнее давление.

Директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии" Ольга Чижевская рассказала, что при ходьбе в балетках походка сильно меняется, суставы, связки и мышцы чрезмерно перегружаются.

После ношения шпилек и балеток необходимо устраивать ногам массаж, также можно опустить ноги в прохладную воду с солью на 10 минут, после покатать мячик или карандаш.

Специалисты рекомендуют женщинам выбирать удобные лодочки с небольшим каблуком 3–4 сантиметра.

По мнению врачей, если болит спина не из-за неправильной позы, тогда это может быть признаком заболевания сердца, почек, желудка или желчного пузыря. Специалисты в этому случае рекомендуют выяснить причину болей, а не пить обезболивающее.

Ранее ученые из американского Университета Цинциннати выяснили, что искривление позвоночника – сколиоз – может появиться из-за нарушения эмбрионального развития в организме.