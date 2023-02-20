Врач назвал группу людей с повышенным риском развития деменции

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал группу людей с повышенным риском развития деменции. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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По словам специалиста, у людей с сахарным диабетом риски развития деменции в пожилом возрасте выше, чем у тех, у кого такого диагноза нет. В этой связи он посоветовал пациентам, болеющим диабетом, тщательно следить за уровнем сахара в крови. Врач заявил, что нормализация этого показателя может уберечь от возникновения деменции.

С ним согласилась его коллега врач-терапевт Елена Малышева и добавила, что диабет способствует развитию атеросклероза — болезни, поражающей артериальные сосуды. Она призвала пациентов с диабетом принимать лекарства, которые им назначают врачи, чтобы защитить себя от этого недуга.