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2 часа назад

Врач с Первого канала назвал группу людей с повышенным риском развития деменции

Lenta.ruиещё 1

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал группу людей с повышенным риском развития деменции. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Врач назвал группу людей с повышенным риском развития деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, у людей с сахарным диабетом риски развития деменции в пожилом возрасте выше, чем у тех, у кого такого диагноза нет. В этой связи он посоветовал пациентам, болеющим диабетом, тщательно следить за уровнем сахара в крови. Врач заявил, что нормализация этого показателя может уберечь от возникновения деменции.

С ним согласилась его коллега врач-терапевт Елена Малышева и добавила, что диабет способствует развитию атеросклероза — болезни, поражающей артериальные сосуды. Она призвала пациентов с диабетом принимать лекарства, которые им назначают врачи, чтобы защитить себя от этого недуга.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов перечислили худшие диеты мира. В частности, они предостерегли россиян от кетодиеты. Как уточнили врачи, эта диета поднимает уровень холестерина и в результате может привести к атеросклерозу.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
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