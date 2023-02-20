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2 часа назад

Как отличить боль в груди от сердечного приступа

Ferra.ru

Доктор медицинских наук, кардиолог из сердечно-сосудистого центра имени Франкеля при Мичиганском университете рассказал о некардиальных болях в груди, то есть о тех, что не связаны с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Как отличить боль в груди от сердечного приступа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора, есть три основные причины некардиальной боли или дискомфорта в груди. Первая — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то есть заболевание, при котором соляная кислота желудочного сока повреждает слизистую пищевода.

Вторая причина — боль мышц и суставов грудной клетки. Может возникнуть после напряжённой тренировки или поднятия тяжестей. Некоторые люди, имеющие проблемы с аномальным искривлением позвоночника, также могут испытывать дискомфорт в груди.

Наконец, эмоциональный стресс или беспокойство являются очень распространёнными причинами стеснения или дискомфорта в груди. Если у вас приступ паники, вы можете испытывать ощущение учащённого сердцебиения или давления в груди.

Отличить некардиальную боль в груди от сердечного приступа довольно сложно. Вернее всего, сделать электрокардиограмму (ЭКГ) или анализ крови. Врачи особенно обеспокоены болью в груди у пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как высокое кровяное давление, диабет, заболевания почек и возраст старше 60 лет. Если у вас возникла новая и сильная боль в груди или она связана с другими симптомами, такими как одышка или тошнота, это причины, по которым вам следует обратиться в отделение неотложной помощи. Классически боль в сердце локализуется в центре или левой стороне грудной клетки и может передаваться в левую руку или в челюсть. С другой стороны, если у вас очень кратковременная боль в груди, которая длится всего несколько секунд или минут и проходит без каких-либо сопутствующих симптомов, таких как одышка или тошнота, она может быть не связана с сердцем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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