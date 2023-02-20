Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
2 часа назад

Фруктоза оказалась способна привести к старческому слабоумию

Ferra.ruиещё 1

Болезнь Альцгеймера остаётся неизлечимой, несмотря на все усилия учёных. Теперь у исследователей появилась новая гипотеза о возможном факторе болезни: фруктозе.

Фруктоза оказалась способна привести к старческому слабоумию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Предыдущие исследования показали, что фруктоза помогала нашим предкам добывать пищу. Однако в современном мире изменения, которые вызывает этот сахар, могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.

Фруктоза содержится во многих продуктах, таких как фрукты, овощи и мёд. Также она может вырабатываться организмом естественным образом. Этот сахар подавляет определённые части метаболизма мозга. Это «отключение» определённых мозговых функций помогает нам лучше сосредоточиться на выживании, а также побуждает к рискованному поведению, что важно для добывания пищи.

Исследователи утверждают, что этот «переключатель выживания» теперь постоянно включён, хотя большинство из нас всё-таки не добывают пищу, как предки. Мы потребляем много жирной, сладкой и солёной пищи для производства большего количества фруктозы. А это, в свою очередь, может привести к воспалению головного мозга и, в конечном счете, к состояниям, вызывающим болезнь Альцгеймера.

Болезни и лекарства,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий