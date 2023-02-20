Фруктоза оказалась способна привести к старческому слабоумию

Болезнь Альцгеймера остаётся неизлечимой, несмотря на все усилия учёных. Теперь у исследователей появилась новая гипотеза о возможном факторе болезни: фруктозе.

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Предыдущие исследования показали, что фруктоза помогала нашим предкам добывать пищу. Однако в современном мире изменения, которые вызывает этот сахар, могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.

Фруктоза содержится во многих продуктах, таких как фрукты, овощи и мёд. Также она может вырабатываться организмом естественным образом. Этот сахар подавляет определённые части метаболизма мозга. Это «отключение» определённых мозговых функций помогает нам лучше сосредоточиться на выживании, а также побуждает к рискованному поведению, что важно для добывания пищи.