Врач назвал три опасных симптома, требующих консультации эндокринолога

Щитовидная железа является небольшим органом в форме бабочки, располагающейся в области шеи. Она вырабатывает некоторые гормоны. Часто люди обращаются к экспертам за помощью, не догадываясь, что за тревожными симптомами стоит нарушение функции щитовидной железы. Какие признаки говорят о том, что нужно обратиться к эндокринологу, сообщила врач клиники МЕДСИ Люаза Магаяева, передаёт Лайф.

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Первое, что отметила медик – развитие гипотиреоза. Это состояние недостатка гормонов щитовидной железы проявляется слабостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос и сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, а также отёками.

Во-вторых, по словам Магаяевой, это может быть тиреотоксикоз, который характеризуется избытком гормонов щитовидной железы. Проявляется раздражительностью, плаксивостью, тревожностью, учащением пульса, иногда ощущением «перебоев» в работе сердца, повышенной потливостью, немотивированным снижением веса.

Помимо того, к эндокринологу стоит обратиться при образовании дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании.