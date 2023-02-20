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1 час назад

Как правильно принимать лекарства от гипертонии?

Сибмеда

В вопросе приёма лекарств важным является не только то, какие препараты мы пьём, но и то, насколько мы следуем «режиму» их употребления. В частности, правила приёма лекарств чрезвычайно важно соблюдать при лечении гипертонии.

Как правильно принимать лекарства от гипертонии
Фото: СибмедаСибмеда

Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков упомянул в интервью с aif.ru, что люди, страдающие от гипертонии, часто не знают, как правильно принимать лекарства.

Так, лекарства важно принимать не в момент, когда артериальное давление уже повысилось, а заранее – чтобы предупредить его повышение.

Для того чтобы давление не повышалось, рекомендуются препараты длительного действия. Так, если утром принять таблетку – действовать препарат начнёт только через три часа. (Поэтому, если давление уже повысилось – смысла в приёме нет). Через 12 часов будет пик действия, а через 24-27 часов препарат действовать перестанет.

Пациентам с гипертонией также могут выписать препарат с более быстрым периодом воздействия, который начнёт снижать давление уже через 15 минут после принятия таблетки. Тогда человек принимает утром препарат, идёт по своим делам, а с собой берёт препарат, который действует быстро. Если давление подскочило, нужно его принять, подождать, пока давление снизится – и продолжить свои дела.

По мнению академика, если бы люди соблюдали все рекомендации по приёму лекарств – это позволило бы увеличить среднюю продолжительность жизни населения.

Болезни и лекарства,Юрий Беленков,РАН,
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