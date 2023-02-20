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1 час назад

Кардиолог перечислил симптомы аритмии

РИА "ФедералПресс"

Замирание сердца, слабость и головокружение могут указывать на аритмию. Об этом заявил врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Кардиолог перечислил симптомы аритмии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Аритмия может возникнуть на фоне приема некоторых лекарств. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще», – отметил эксперт.

По его словам, избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов может привести к данной патологии. Также аритмия может развиться на фоне заболевания щитовидной железы, снижения уровня сахара в крови, повышенного уровня холестерина.

Денис Соколов добавил, что перед лечением аритмии нужно выяснить ее причину, пишут «Известия».

Болезни и лекарства,Денис Соколов,
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