Кардиолог перечислил симптомы аритмии

Замирание сердца, слабость и головокружение могут указывать на аритмию. Об этом заявил врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов .

«Аритмия может возникнуть на фоне приема некоторых лекарств. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще», – отметил эксперт.

По его словам, избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов может привести к данной патологии. Также аритмия может развиться на фоне заболевания щитовидной железы, снижения уровня сахара в крови, повышенного уровня холестерина.