Кардиолог назвал анемию одной из причин аритмии

«Аритмия может возникнуть на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще. Даже избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов иногда приводит к этой патологии», — предупредил Соколов.