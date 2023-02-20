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32 минуты назад

Кардиолог Соколов назвал анемию одной из причин аритмии

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал, что аритмия может быть вызвана гипертонической болезнью, воспалительными процессами, анемией и другими состояниями.

Кардиолог назвал анемию одной из причин аритмии
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, аритмия сопровождается изменением регулярности, частоты и ритмичности сердечных сокращений. Человек может ощущать эти нарушения в виде учащённого сердцебиения, дискомфорта в груди, замирания сердца, слабости, головокружения, удушья и потери сознания.

Основная причина аритмии — кардиологические патологии, при которых изменяется структура сердца.

«Аритмия может возникнуть на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще. Даже избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов иногда приводит к этой патологии», — предупредил Соколов.

По его словам, факторами развития аритмии являются заболевания щитовидной железы, снижение уровня сахара в крови, избыточный вес, железодефицитная анемия и прочее.

Болезни и лекарства,Денис Соколов,
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