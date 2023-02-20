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40 минут назад

Россиян предупредили о связи между гриппом и мыслями о суициде

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Бывает, что после тяжёлого заболевания у человека ещё некоторое время остаётся подавленное настроение и преследуют не самые приятные мысли. И это не совпадение, отметила психолог и регрессолог Екатерина Голубева. По её словам, нужно прислушиваться к себе и не игнорировать тревожные звоночки после того, как вы тяжело переболели гриппом.

Россиян предупредили о связи между гриппом и мыслями о суициде
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам эксперта, после перенесённой тяжёлой формы гриппа у людей действительно могут наблюдаться апатия, бессилие, грустные мысли и в целом нежелание жить. И это не просто напускное, которое «само пройдёт», а вполне себе реальный побочный эффект.

«У некоторых возникают панические атаки и мысли о суициде. Это всё признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему», — добавила Ura.ru Голубева.

По её словам, на психическое состояние больного могут повлиять препараты, которые врачи прописали при лечении заболевания и его осложнений. Некоторые лекарства могут пошатнуть центральную нервную систему. А меж тем устойчивость психики у каждого своя. И если одни пациенты совсем не почувствовали пагубного эффекта от пилюль, то у других есть предрасположенность к различным психическим заболеваниям.

«Активатором для их развития может послужить химическое воздействие на ЦНС, то есть лекарственные препараты. К сожалению, в моменты острых ситуаций, когда у врача стоит выбор между спасением пациента и его смертью, не всегда есть возможность оценить риск последствий от препаратов для конкретного пациента. Либо сами люди начинают заниматься самолечением, не имея знаний о фармацевтике», — заключила психолог.

Болезни и лекарства,Екатерина Голубева,
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