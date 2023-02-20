Белые пятна на языке могут указывать на рак ротовой полости

Специалист рассказал об участившихся случаях рака ротовой полости и указал, как распознать болезнь на ранней стадии.

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В последнее время в мире все чаще регистрируются случаи выявления рака ротовой полости. По словам врача общей практики Рэйчел Уорд, указывать на развитие опасного заболевания могут несколько симптомов.

В частности, один из них – это белые пятна на языке. При этом они не исчезают даже при физическом воздействии на них, например, при надавливании, пишет The Sun.

Также раковые новообразования могут появиться на миндалинах, деснах, губах, небе и внутренней части щек.