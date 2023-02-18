Как по цвету языка выявить рак и другие болезни

Обычно «зеркалом здоровья» называют лицо человека, но очень информативным в этом плане может быть и полость рта. В частности, на некоторые заболевания указывает цвет языка. Он может быть, жёлтым, зелёным, белым и даже чёрным, будто его вымазали в саже. О каких именно недугах говорит изменение цвета и почему женщинам после 40 лет не стоит бояться «паутинок» на щёках — рассказала британский врач-стоматолог Ученна Окойе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Белые пятна на языке могут появиться из-за чего угодно. К примеру, из-за приёма антибиотиков, лекарств от гипертонии, использования ингаляторов от астмы. Также творожистые пятна могут быть симптомом молочницы — кандидоза половых органов. Язык белеет и при раке, сахарном диабете и даже при простом ослаблении иммунитета.

Пожелтеть язык может из-за проблем с печенью. Синий или фиолетовый цвет указывает на проблемы с сердцем. Если пятна голубоватые, то это, скорее всего, просто след от прикусывания. Но провериться лишним не будет.

Особенно некрасиво и болезненно выглядит почерневший язык. Обычно «копоть» на нём оседает из-за курения. Тут всё просто — бросаем курить и покупаем скребок для языка.

Присматриваться надо не только к языку, но и к другим органам во рту. К примеру, к дёснам. Потому что, если они кровоточат, то это признак их воспаления. А язвочки под зубами появляются из-за стресса, гормонального дисбаланса, аллергии, а также дефицита железа, фолиевой кислоты или витамина B12.