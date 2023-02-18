Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

По щекам не бить. Россиянам рассказали, как помочь упавшему в обморок человеку

Секрет Фирмы

Обморок случается, когда в голову поступает недостаточно кислорода и нарушается мозговой кровоток. Заметить, что человек вот-вот потеряет сознание, несложно. Он бледнеет, у него закатываются глаза, холодеют конечности, он оседает на месте. Тем, кто рядом, важно вовремя среагировать, чтобы оказать первую помощь. Как это сделать, рассказала «Общественная служба новостей».

Россиянам рассказали, как помочь упавшему в обморок человеку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Порядок действий будет немного отличаться, в зависимости от того, где произошёл инцидент — в помещении и на улице. Но первые шаги одинаковые для всех.

В первую очередь важно, чтобы при падении человек не получил травм. Так что постарайтесь подхватить его.

Затем уложите его на спину и проверьте, что жизненно важные функции не нарушены: пульс и дыхание есть, язык не запал в гортань.

Далее приподнимите ему ноги, чтобы кровь прилила к голове, расстегните верхние пуговицы ворота и ослабьте ремень брюк.

Если вы находитесь в помещении — впустите туда свежий воздух. Когда человек придёт в сознание, не поднимайте его резко, дайте ему полежать, принесите воды или сладкий чай. Если человек в отключке дольше 5 минут — звоните в скорую.

Если вы на улице и нет возможности уложить человека, посадите его на скамейку или на землю и опустите ему голову между коленями, чтобы кровь прилила к голове. Если нет пульса или дыхания — сделайте непрямой массаж сердца. Вызовите скорую и не оставляйте человека одного до приезда врачей.

А вот чего с упавшим в обморок делать точно не надо, так это то, что часто показывают в кино: хлопать его по щекам или брызгать ему в лицо водой. Всё равно не поможет. А ещё не давайте ему никакие лекарства.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий