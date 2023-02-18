Россиянам рассказали, как помочь упавшему в обморок человеку

Обморок случается, когда в голову поступает недостаточно кислорода и нарушается мозговой кровоток. Заметить, что человек вот-вот потеряет сознание, несложно. Он бледнеет, у него закатываются глаза, холодеют конечности, он оседает на месте. Тем, кто рядом, важно вовремя среагировать, чтобы оказать первую помощь. Как это сделать, рассказала «Общественная служба новостей».
Порядок действий будет немного отличаться, в зависимости от того, где произошёл инцидент — в помещении и на улице. Но первые шаги одинаковые для всех.
В первую очередь важно, чтобы при падении человек не получил травм. Так что постарайтесь подхватить его.
Затем уложите его на спину и проверьте, что жизненно важные функции не нарушены: пульс и дыхание есть, язык не запал в гортань.
Далее приподнимите ему ноги, чтобы кровь прилила к голове, расстегните верхние пуговицы ворота и ослабьте ремень брюк.
Если вы находитесь в помещении — впустите туда свежий воздух. Когда человек придёт в сознание, не поднимайте его резко, дайте ему полежать, принесите воды или сладкий чай. Если человек в отключке дольше 5 минут — звоните в скорую.
Если вы на улице и нет возможности уложить человека, посадите его на скамейку или на землю и опустите ему голову между коленями, чтобы кровь прилила к голове. Если нет пульса или дыхания — сделайте непрямой массаж сердца. Вызовите скорую и не оставляйте человека одного до приезда врачей.
А вот чего с упавшим в обморок делать точно не надо, так это то, что часто показывают в кино: хлопать его по щекам или брызгать ему в лицо водой. Всё равно не поможет. А ещё не давайте ему никакие лекарства.