Россиянам рассказали, как помочь упавшему в обморок человеку

Обморок случается, когда в голову поступает недостаточно кислорода и нарушается мозговой кровоток. Заметить, что человек вот-вот потеряет сознание, несложно. Он бледнеет, у него закатываются глаза, холодеют конечности, он оседает на месте. Тем, кто рядом, важно вовремя среагировать, чтобы оказать первую помощь. Как это сделать, рассказала «Общественная служба новостей».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Порядок действий будет немного отличаться, в зависимости от того, где произошёл инцидент — в помещении и на улице. Но первые шаги одинаковые для всех.

В первую очередь важно, чтобы при падении человек не получил травм. Так что постарайтесь подхватить его.

Затем уложите его на спину и проверьте, что жизненно важные функции не нарушены: пульс и дыхание есть, язык не запал в гортань.

Далее приподнимите ему ноги, чтобы кровь прилила к голове, расстегните верхние пуговицы ворота и ослабьте ремень брюк.

Если вы находитесь в помещении — впустите туда свежий воздух. Когда человек придёт в сознание, не поднимайте его резко, дайте ему полежать, принесите воды или сладкий чай. Если человек в отключке дольше 5 минут — звоните в скорую.

Если вы на улице и нет возможности уложить человека, посадите его на скамейку или на землю и опустите ему голову между коленями, чтобы кровь прилила к голове. Если нет пульса или дыхания — сделайте непрямой массаж сердца. Вызовите скорую и не оставляйте человека одного до приезда врачей.