Герпес может привести к проблемам со слухом

С герпесом хотя бы раз в жизни сталкивался едва ли не каждый. Риск заболеть сильно повышается во время холодов, при сниженном иммунитете или гиповитаминозе. А ведь эта зараза далеко не безобидная — у неё бывают весьма серьёзные осложнения. Например, она приводит к проблемам со слухом. Врач-отоневролог Наталья Мышенкова рассказала, при каких симптомах нужно срочно бежать к доктору.

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Частое осложнение герпеса — снижение слуха и шум в ушах, как с одной стороны, так и с обеих. Как только вы заметили, что стали хуже слышать, — бегом к врачу сурдологу-оториноларингологу на аудиометрию.

Если ухудшение слуха подтвердится, вас положат в больницу и назначат системное противовоспалительное лечение. И здесь важна оперативность: чем раньше начать лечение, тем больше вероятность, что слух восстановится.

Крайне желательно уложиться в 2–4 недели с момента появления симптомов, сказала врач «Лайфу». Ну а если момент упущен, останется только минимизировать побочный эффект.