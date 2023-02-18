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26 минут назад

Герпес может привести к проблемам со слухом. Важно не пропустить один симптом

Секрет Фирмы

С герпесом хотя бы раз в жизни сталкивался едва ли не каждый. Риск заболеть сильно повышается во время холодов, при сниженном иммунитете или гиповитаминозе. А ведь эта зараза далеко не безобидная — у неё бывают весьма серьёзные осложнения. Например, она приводит к проблемам со слухом. Врач-отоневролог Наталья Мышенкова рассказала, при каких симптомах нужно срочно бежать к доктору.

Герпес может привести к проблемам со слухом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Частое осложнение герпеса — снижение слуха и шум в ушах, как с одной стороны, так и с обеих. Как только вы заметили, что стали хуже слышать, — бегом к врачу сурдологу-оториноларингологу на аудиометрию.

Если ухудшение слуха подтвердится, вас положат в больницу и назначат системное противовоспалительное лечение. И здесь важна оперативность: чем раньше начать лечение, тем больше вероятность, что слух восстановится.

Крайне желательно уложиться в 2–4 недели с момента появления симптомов, сказала врач «Лайфу». Ну а если момент упущен, останется только минимизировать побочный эффект.

По статистике, уже к 6 годам 80% детей инфицированы вирусом простого герпеса, а более 90% людей старше 40 лет имеют антитела к нему. Провоцирующих факторов достаточно много. Врач-инфекционист перечислила все способы подцепить эту малоприятную болячку.

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