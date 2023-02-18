Назван срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя

Риск развития цирроза печени серьезно возрастает, если употреблять по бокалу вина каждую пятницу в течение пяти лет, рассказал радиостанции «Говорит Москва» врач-хирург, гепатолог городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

«Как пишут английские гепатологи, примерно пять лет такого образа жизни приводят к циррозу печени. Здесь еще есть такой фактор, как лишний вес. Это предвестник жирового гепатоза», – рассказал эксперт.

Медик добавил, что развитие жирового гепатоза может ускориться на фоне сахарного диабета в легкой форме. В том случае, если человек при этом употребляет спиртное, цирроз печени является почти неизбежным.