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20 минут назад

Погружение в холодную воду облегчает симптомы, связанные с приступами артрита

FBM.ru

В случае артрита в суставах накапливаются острые кристаллы, которые вызывают приступы боли. Она может ощущаться неделями. Выяснилось, что симптомы болезни может облегчить холодная вода.

Погружение в холодную воду облегчает симптомы, связанные с артритом
Фото: FBM.ruFBM.ru

Подагра является одной из распространенных форм артрита. В ряде исследований было доказано, что воздействие холодной водой может облегчить симптомы болезни.

Одно из них провели научные специалисты из Индонезии. Результаты опубликованы в журнале Biological Research for Nursing. Ученые сделали вывод, что терапия с погружением в холодную воду снижает воспаление и боль, которые связаны с подагрой.

76 участников эксперимента были разделены на две группы. В одной из них пациенты с подагрой погружали всю часть воспаленного сустава в холодную воду на 20 минут четыре дня в неделю. Далее они занимались своими ежедневными делами.

Исследователи заметили, что холодная вода уменьшает боль, стресс, тревогу, депрессию, увеличивает подвижность суставов, физическую активность и качество жизни, информирует Daily Express.

Медики пояснили, что холодная вода снимает воспаление в организме. Это осуществляется за счет ослабления метаболических процессов в стрессовых тканях, ответственных за опосредование воспаления. Вдобавок она вызывает сужение крошечных сосудов, что сокращает циркуляторный доступ к воспалительным клеткам.

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